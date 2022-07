La nouvelle piscine du Joli-Bois à Athus pousse comme un champignon

Accompagné des chefs de chantier, il entreprend la visite. Tout est à l’arrêt, congés du bâtiment obligent, mais cela reprendra le 8 août. Heureusement, le guide indique les nouvelles surfaces et volumes qui sont encore à l’état de gros œuvre. " On devrait avoir un chantier fermé pour le prochain hiver. Ce qui permettra de continuer à travailler durant les intempéries. Celles de cette année n’ont impacté le calendrier que de quelques jours."

Pour cause de temps de séchage indispensable, tout est étançonné, mais avec quelques informations, on passe volontiers de l’entrée principale vers les surfaces qui deviendront les bassins. Le plus large mesurera 25 x 15 m et pourra accueillir le bassin principal avec six couloirs autorisant les compétitions officielles. Juste à côté un plus petit bassin d’apprentissage (12 x 8 m) est destiné à l’apprentissage des enfants, aux personnes âgées et aux cours collectifs de type aquabike. Avec une spécificité rare: le fond est mobile. Un spray park pour la petite enfance complétera des lagunes de jeux. Le béton est prêt à accueillir les cuves en inox: elles seront livrées en mai 2023 et ajustées sur place.

La plus impressionnante réalisation (il reste encore quelques traverses à monter) est cette charpente constituée de bois lamellé-collé. " Chaque pièce mesure 28 m de long et pèse 9 tonne s", détaille Sébastien Théate, l’un des architectes du bureau Tréma.

À l’étage, des gradins et une cafétéria offrent un bel espace. Sous la structure se pose une cabine haute tension, en prévision du prochain investissement communal, dans le cadre des grandes infrastructures sportives (GIS), un tout nouveau complexe sportif. Tous les espaces sont occupés: vestiaires, salles de réunion, locaux pour des clubs spécifiques. Le tout lumineux avec une vue stupéfiante sur la ville. Sur des pieux de 9 mètres assurant la stabilité, le bâtiment complet mesure 33 m de haut!

Innovation au niveau de l’entretien: le chlore sera banni au profit de filtres à bactéries et UV.

Face à l’augmentation du prix des matériaux, un supplément de 600000 € est annoncé au budget initial de 14,6 millions d’€ mais le subside sera adapté à 4280000 €. Ouverture à l’automne 2023.