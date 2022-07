Voici la composition de la nouvelle commission sportive de Musson

De nouveaux membres font leur apparition au sein de la commission communale sportive: Julien Lentini et Michaël Wolff pour le club US Musson ainsi que Thibault Martin et Marc Lambot pour le tennis de table Halanzy-Musson. D’autres, suite à la dissolution des clubs des Gunners et du tennis de table, disparaissent. L’actuelle commission comprend des représentants de douze clubs sportifs actifs et des représentants politiques: Christopher Bonnier (président), Valérie Recht (vice-présidente), Maria Vitulano, Benjamin Van De Woestyne, Bruno Goelff, Christian Marmoy, Anne-Marie Goeury et Jennifer Kirsch.