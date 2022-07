Une semaine pour commenter 31 préprojets!

La consultation de ces projets qui, soulignons-le, ne consistent qu’en un programme qui reste à valider par le conseil communal puis encore par le gouvernement Wallon, sera à mettre en œuvre dans les dix prochaines années afin d’obtenir les aides annoncées.

Dans ce type d’opération, toutes les idées sont les bienvenues; c’est une réflexion globale menée avec les élus mais aussi les citoyens et les associations. Elles peuvent viser tous les aspects de la vie communale: agriculture, économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, mobilité, logement, actions culturelle et associative…

Des projets anciens et nouveaux

Certains projets sont déjà en cours! Comme celui de création de chemins et sentiers pour des liaisons de promenades cyclistes et piétonnes au sein et entre les villages. Il obtient 24 voix positives, la création d’itinéraires VTT entre les villages, elle, rassemble 14 voix.

Nouveau et avec le plus de voix (64) et d’intérêt, le projet qui semble sortir du lot: la création d’un "cœur de village et d’un bâtiment intergénérationnel" à Battincourt avec aménagement d’un espace public convivial de rencontres, de transformation de l’ancienne maison de l’instituteur en maison de village, création d’un four banal…

On parle aussi de promotion de circuits courts auprès des habitants, d’aménagement d’un autre cœur de village à Halanzy, de création de logements intergénérationnels, de valorisation des richesses locales à travers les cellules commerciales vides….

D’autres idées, comme la création d’une aire d’une zone d’accueil équipée et sécurisée pour les camping-cars attend ses premiers "like" et enregistre même six votes négatifs!

Bref, maintenant à chacun d’émettre ses commentaires, ses propositions et points d’attention, ses avis sur ces idées-projets, de vérifier leur faisabilité et de s’assurer qu’ils répondront aux besoins des habitants et visiteurs de Aubange et ses villages.

Comment? En se connectant sur le site www.pcdraubange.info