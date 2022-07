Un parc participatif sur de bons rails

Celui-ci a été déposé conjointement par les Parcs naturels de l’Ardenne méridionale et de Gaume en collaboration avec une multitude d’acteurs locaux répartis sur le territoire de huit communes: Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville, Herbeumont, Paliseul, Tintigny et Vresse-sur-Semois.

Protéger et valoriser la vallée de la Semois

La Semois constitue le fil conducteur de ce projet. "La richesse paysagère, le patrimoine bâti historique, les traditions, le folklore et les légendes propres la vallée de la Semois contribuent à y forger une identité forte au caractère unique, original et très apprécié de nombreux touristes qui, depuis de nombreuses années, arpentent chaque saison le territoire," a rappelé Nicolas Ancion chargé du projet. Ce label de qualité "Parc national" conféra une reconnaissance internationale au territoire et permettra de la positionner comme destination de qualité. Permettant notamment d’obtenir des moyens financiers importants tout en n’imposant pas de contraintes supplémentaires. Mais représentera une opportunité pour les communes partenaires en termes de développement durable. Ce Parc national de la vallée de la Semois couvre une superficie de 26000 ha d’un seul tenant. Ce nouveau territoire a la particularité de se nicher au cœur de deux territoires déjà reconnus en tant que Parcs naturels et actifs sur des territoires plus grands: les Parcs naturels de l’Ardenne méridionale et de Gaume. Cette association des deux Parcs naturels permettra de mutualiser les forces et l’expertise déjà en place.

Une véritable diversité d’acteurs

On a pu le constater sur le terrain de ces Assises du Parc national, les acteurs clés sont issus de différents secteurs tels que les communes concernées, les propriétaires de plus de 500 ha, le Département Nature et Forêts, les gestionnaires d’espaces naturels, les associations reconnues pour la nature et l’environnement, les acteurs du tourisme, du patrimoine et de la culture, les acteurs de développement économique, du secteur sylvicole, de la chasse, de la pêche et des acteurs académiques.

Comme l’ont souligné Hélène Poncin et Harmonie Jardon du Parc naturel de l’Ardenne méridionale, la méthode participative a permis de faire émerger une vision commune pour le projet: la préservation du patrimoine naturel, paysager, bâti et culturel; un territoire-laboratoire géré durablement; des retombées économiques locales pérennes et la valorisation des ressources ainsi que notamment une mobilité interne et une accessibilité externe améliorées.

Une collaboration est prévue avec le WWF Belgique dont la porte-parole Deborah Van Thournout a précisé les principaux atouts. "Une qualité biologique et patrimoniale exceptionnelle, une taille de plus de 26000 ha pratiquement d’un seul tenant comprenant 80% de zones engagées. Sans oublier un réseau d’acteurs diversifié réuni au sein de la coalition territoriale: les huit communes partenaires, le DNF, le CPAS de Mons et les principales associations de la nature, du tourisme, du patrimoine ou du développement économique du territoire ."

Président du Parc naturel de l’Ardenne méridionale, Michel Hardy s’est réjoui de ce projet sélectionné aux côtés de trois autres pour la seconde phase.

À noter qu’un stand d’information sera présent sur le site de Demo Forest.