Trois scènes pour le MPA Festival de Dampicourt les 21, 22 et 23 juillet 2022

La grande nouveauté de cette année, c’est une deuxième scène, la « Factory stage », qui permettra au festival de proposer de nouveaux styles musicaux aux tendances urbaines et rétro. La scène principale du festival accueillera, comme à son habitude des artistes de renom tels que Daddy K, Calumny, Mandy, DJ Flash, Meg-Beg, Todiefor, et bien d’autres. « Nous sommes heureux de pouvoir proposer, une nouvelle fois, un festival placé sous le signe de la nouveauté », explique le CDJ Dampicourt dans un communiqué. Une force de renouvellement et d’inventivité que les organisateurs qualifient comme « défi majeur » depuis plusieurs années. Un objectif qui est d’autant plus mis en valeur par la volonté ferme d’être et de rester un festival qualitatif et abordable.