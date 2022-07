Marché artisanal de Samrée, le 24 juillet

Ce dimanche 24 juillet, dès 10 h, le marché artisanal et la brocante de Samrée (La Roche-en-Ardenne) reprennent leurs droits après une pause imposée par la crise sanitaire. Le comité Entente et loisirs en sera à sa 27e organisation de ce type. Plus de 150 exposants sont attendus dans les rues du village tout au long de ce qui est devenu, avec le temps, un événement majeur dans la région. Outre les exposants, de nombreuses animations sont d’ores et déjà programmées tout au long de la journée : fanfare, orchestre, artiste de rue, animations pour enfants. Plusieurs stands permettront également de se restaurer et de découvrir des produits régionaux. J.-M.B.