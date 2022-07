Les macralles prennent le pouvoir pour leur sabbat (vidéo)

Intronisations

le sabbat, c’est un spectacle qui passe en revue, de manière satirique, l’actualité salmienne des 12 mois écoulés. Accessoires, musiques, éclairages et pyrotechnie en appui. Le sabbat fait la part belle au wallon et, depuis l’année dernière, un écran géant traduit simultanément les dialogues en français et en néerlandais. Une belle façon de suivre ces conversations chargées d’humour. "C’est également lors du sabbat que les macralles intronisent en tant que “Baron des Frambâches” des personnalités tant locales que nationales", poursuit Philippe Winand. Cette année, ces intronisations seront au nombre de trois: la Salmienne Chantal Post, devenue en 2021 la présidente de l’Union royale des fleuristes de Belgique, Étienne Willem, auteur-dessinateur de BD, et Jérôme Martiny, pilote moto, participant au dernier Dakar.

Dans le parc

Historiquement, le sabbat se déroulait sur le site de Tiennemesse. "En 2021, pour respecter les mesures et restrictions Covid du moment, nous décidons de l’organiser dans le parc communal. Il sera finalement organisé le 21 juillet pour respecter le deuil national décrété suite aux inondations." L’endroit plaît. Et cette année, les macralles ont décidé de réitérer l’expérience en donnant rendez-vous à tous dans le parc communal. On ne le nie pas, c’est techniquement plus facile pour les organisateurs. Mais pas uniquement: "Sur le plan de la sécurité du public, il n’y a pas photo. Nous sommes plus à l’aise dans le parc. Par ailleurs, par respect pour ce public, il n’y aura que des places assises" , avance encore Philippe Winand. Il s’agira là d’une "année test". La soirée sera évaluée ensuite par les macralles. Des macralles qui, cette année, étrenneront de nouveaux masques, fruit du travail d’un artisan originaire de la cité. Ce sera pour le 21 juillet et la fête des myrtilles, car lors du sabbat, les masques sont spécialement adaptés à la technique.

