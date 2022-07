Alors que quelques volontaires démontent et rangent les dernières structures et accessoires, le directeur Benjamin Roiseux dresse un premier bilan du festival interculturel du conte qui s’est déroulé ce week-end. "Il n’y a pas encore de chiffres clairement arrêtés mais de ce que l’on sait et ce qu’on a vu on peut dire que 2022 fut une bonne, voire très bonne, édition. Déjà au niveau du temps c’était génial. On se félicite du retour du public et pourtant à la clôture des réservations ça n’apparaissait pas gagné. On remarque un gros changement dans les habitudes au niveau des réservations. On voit vraiment que les gens attendent le dernier moment pour se décider. D’habitude à la fin des réservations on tourne autour de 50% en moyenne sur tous les spectacles. Cette année à la fin officielle des réservations, le 5 juillet, on arrivait à peine à 30%. Finalement, on rallonge de deux jours sur lesquels on fait 30% du total des réservations".

On tord le cou aux convenances

Comme à chaque édition, il y a eu des moments forts qui ont marqué le directeur. "Incontestablement il y a Aline la sardine qui termine sa prestation en pleurant parce que c’est la dernière date prévue pour son spectacle. Un spectacle pas facile à présenter de par son sujet, des nonnes lesbiennes. Et pourtant un public qui ne s’offusque pas et adhère complètement".

Les contes racontés par un papy dans son fauteuil, c’est un peu l’image d’Epinal. Benjamin les aime bien surtout quand ils sont la trame d’autres histoires. "C’est le cas avec Monsieur Mouch et son "Affaire du grand méchant loup". Et si le loup n’avait fait que réagir aux provocations aguicheuses du Petit Chaperon Rouge, par exemple?"

Autre spectacle particulièrement apprécié: "American legends stories" de Fred Duvaud et Julien Rambaud. "Fred Duvaud c’est tellement drôle, tu ne peux pas ne pas aimer. Ce n’est pas du conte traditionnel mais c’est tellement barré et en même temps universel que tu te marres du début à la fin. Ici son spectacle était basé sur les légendes du Far West mais il en fait tellement, il grossit le trait au point de devenir grotesque que tu ne peux t’empêcher de te marrer."

Si le conte, malgré la concurrence d’autres festivités ou festivals, a trouvé sa place à Chiny au point d’en faire une référence dans le domaine, c’est aussi grâce à un public qui est rapidement devenu fidèle au genre, au lieu et aux dates. Petit bémol cependant, la tranche des 18 – 30 ans ne semble pas sensibles aux histoires. "Par contre pas mal des jeunes de la région étaient ici à Chiny pour les concerts en soirées" conclut le directeur.