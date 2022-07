Des histoires qui ne manquent pas d’air

C’est là que Louise, employée et institutrice de formation, propose de raconter une histoire courte et une longue aux enfants âgés entre 0 et 6 ans. "J’ai une petite fille de deux ans à qui je lis beaucoup d’histoires nous confie-t-elle. Et quand je suis venue travailler ici en octobre, l’idée m’est venue progressivement de créer un petit atelier de lecture pour les jeunes enfants".