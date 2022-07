Neufchâteau interdit la vente de cannabidiol à moins d'un kilomètre des écoles et foyers de jeunes

Comme Libramont l’a fait voici trois semaines, Neufchâteau se positionne contre la vente de cannabidiol, un cannabinoïde présent dans le cannabis, pauvre en substances psychotropes et qui n’est pas considéré comme un produit stupéfiant. Toutefois, explique le bourgmestre François Huberty qui a eu des réunions avec la zone Centre-Ardenne, ce qui inquiète la police, c’est que des commerces vendent, sous le couvert de cette étiquette, d’autres substances illicites. Ce qui provoque des troubles de l’ordre public. On propose d’en interdire la vente dans un rayon de moins d’un kilomètre autour des écoles et des endroits fréquentés par les jeunes (clubs, maisons et foyers des jeunes).

Ce règlement communal est-il légal? N’est-il pas en contradiction avec le règlement européen?

Mme Mons delle Roche (indépendante) s’en réjouit: "Il faut mettre tout en œuvre pour éviter de banaliser l’usage de drogue. J’ai vu dans ma carrière les dégâts que cela pouvait faire. Tous les consommateurs de drogues dures ont commencé par des substances douces". Elle demande si ce règlement communal n’est pas juridiquement en contradiction avec le dernier règlement européen.

Philippe Bruliau (indépendant)qui est aussi pharmacien: "Je ne vois pas l’intérêt d’un tel règlement. Et comment sur une commune peut-on interdire la vente de produits qui sont autorisés et n’ont rien de pharmaceutique? Et comment contrôler cela? Ce type de magasins n’a jamais provoqué d’émeutes".

Yves Evrard (min.) se demande jusqu’où interdire. "Interdira-t-on ensuite les boissons énergisantes ou à forte teneur en sel, etc.? Il y a une cellule assuétude à la police. Il serait intéressant de l’entendre sur le sujet".

François Huberty: "Des agents de terrains de la police nous ont alertés. Ce ne sont pas bien entendu sur les effets du cannabidiol qui sont nuls, mais sur le trafic et les dérives qu’il y a derrière. "

On soupçonne en effet que les contenus des flacons ont été remplacés par des substances interdites. "Il apparaît dans les rapports des policiers que des problèmes sont liés à ces substances" , dit encore le bourgmestre qui précise que la police s’est déjà renseignée sur l’aspect juridique d’une telle mesure.

Le directeur général rappelle que le conseil communal peut prendre des mesures en cas de troubles de l’ordre public.

M. Bruliau dit qu’ "on est conscient que cette décision pourrait être attaquée, mais qu’elle est louable".

Unanimité pour adopter le règlement.