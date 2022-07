Bien sûr, nous avons eu des «Y’a qu’à» ou «Il fallait que» ou des «Vous auriez dû faire» mais je suis fier d’avoir fait le job et le sentiment que nous avons sauvé des vies. Je dis «nous» car évidemment je n’étais pas seul à la manœuvre.

Il faut mettre en avant un travail collectif d’hommes et de femmes qui n’ont pas ménagé leurs efforts, que ce soit dans les services de secours, au sein de la cellule de crise de la province, dans le personnel autant administratif que technique de la commune sans omettre l’apport de nombreux citoyens qui ont été présents tout au long de ces événements.

Cet élan de solidarité vous a marqué?

Oui. Incontestablement. J’ai encore bien en mémoire le travail de ces équipes de jeunes Rochois qui, dès la montée des eaux, allaient de maison en maison pour aider. J’ai également en mémoire ces propositions d’aides de communes voisines et même de Flandre, sans compter toutes les personnes qui sont venues de partout donner un fameux coup de main une fois que l’eau s’était retirée. Sans oublier les aides financières rapides notamment de la région. Nous avons eu un retour exceptionnel de l’ensemble du pays.

En quelques mots, comment avez-vous vécu ces événements?

Personne ne croyait à une telle catastrophe. Le matin du 14 juillet le débit de l’Ourthe est faible, on est à moins de 5 m3/seconde au barrage de Nisramont. On arrivera au pic de ces inondations avec un chiffre de 280 m3/seconde. La situation va très vite se dégrader pendant la journée.

Dans un premier temps, c’est le ruisseau de la rue Gohette qui déborde et provoque un véritable torrent. Le Val du Bronze devient rapidement coupé du monde. L’Ourthe, elle, ne sortira de son lit que dans un second temps. Il faut rapidement prendre les dispositions d’évacuation notamment des camps scouts, des terrains de camping et du quartier des Evêts le 15 juillet.

Un quartier où était établi un centre d’accueil qui, lui aussi, a été délocalisé. Il faut prendre de nombreuses dispositions, dont celle de fermer les routes

C’est exceptionnel, voire unique, vous prendrez un arrêté qui interdit l’accès à la ville dans les jours qui suivent la décrue

Oui. Cet arrêté était motivé par deux choses. La première nous voulions empêcher le «tourisme catastrophe.» Nous voulions que les personnes qui travaillaient puissent le faire sans être dérangées par des personnes qui n’avaient rien à faire là.

Ensuite, nous voulions éviter les vols notamment dans les campings fortement touchés par les eaux. Même si le contrôle d’accès à ces derniers n’était pas forcément facile à mettre en place.