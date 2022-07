Neufchâteau : 165000 € pour harmoniser la signalétique partout en ville

L’étape suivante: moderniser la signalétique qui portera aussi le blason de la ville, comme l’explique le bourgmestre François Huberty: "On propose de dédier 165000 € à cette signalétique d’orientation, d’information et d’accueil. On a fait un inventaire de ce qui existe et des endroits où elle est manquante. Après quoi, le bureau d’étude a sorti un schéma directeur pour harmoniser le tout.Donc, dès qu’il arrive à l’entrée de ville, le visiteur est accueilli par des panneaux et drapeaux ‘Bienvenue à Neufchâteau’. Les véhicules sont dirigés vers les parkings qui sont bien renseignés. Un fléchage permet au piéton de s’orienter et un plan de la ville indique où trouver les commerces et services.Enfin, des panneaux posés près des ressources historiques donnent des explications sur ce patrimoine. Il y aura aussi une signalétique pour les vélos: itinéraires, endroits de parking pour eux et où les recharger" , précise encore M. Huberty

Baignadesau lac: nouveaux drapeaux noir, vert et blanc

Un point concerne la baignade au lac.

Pour plus de compréhension et de visibilité, les drapeaux rouge (baignade interdite), orange (autorisée mais sans maître nageur) et vert, vont être remplacés par d’autres couleurs comme le dit le mayeur: "Un drapeau noir pour baignade interdite, vert, pour autorisée et blanc pour autorisée avec maître nageur. En plus du maître nageur obligatoire de l’aquapark, on envisage d’en engager un autre pour les baignades au lac".