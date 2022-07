Mustii, notre OVNI coup de cœur du Baudet’stival 2022

«L’esprit open air est difficile et jouissif»

Mustii, c’est aussi (et déjà malgré son jeune âge), un charisme sur scène, au théâtre comme derrière l’écran. Il nous a confié être, plus que tout, heureux de retrouver la scène des concerts, les live: " J’ aime vraiment me plonger corps et âme dans chaque chose. N’est-ce pas cela la définition de l’artiste? Il n’y a plus de frontières, plus de cases… Cela m’amuse de faire des grands écarts. De passer d’un public feutré au théâtre à un tournage d’un film d’auteur intimiste. " Ici, dans l’ambiance " plus festive , dit-il des festivals, il y a aussi une mise en danger, car il faut se laisser aller. Ce n’est pas spécialement plus facile. Il faut redoubler d’effort dans sa performance, aller chercher les gens. L’esprit open air est à la fois difficile et jouissif. J’adore chanter en plein air quand la nuit commence à tomber, la lune se pointe… "

Les prochains mois du Bruxellois seront intenses. Il prépare " un truc top secret " (on n’en saura pas plus), continue la scène musicale et annonce la sortie d’un film en novembre prochain, Vous n’aurez pas m a haine , sur le drame du Bataclan.