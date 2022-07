Milliers de cœurs conquis au «Baudet»

Qui aurait cru il y a 20 ans que la Grand-Place bertrigeoise, en province de Luxembourg, verrait défiler Patrick Bruel, Julien Doré, Mika (et on en passe) depuis 9 éditions d’un Baudet’Stival qui, aujourd’hui, a tout d’un grand? C’est à présent chose faite. Notre coup de cœur va à Mustii, véritable OVNI et show à lui tout seul. Il se produira à Spa le mercredi 20 juillet. Calogero et Bruel, vous le devinez, ont conquis les cœurs chauds des festivaliers, en cette période symbolique de retrouvailles avec les fêtes et les festivals. À l’heure de boucler ces lignes, la chaleur monte d’un cran ce dimanche. Mika, la coqueluche de plusieurs générations, et le brillant (issime) Julien Doré, très attendus pour la clôture des festivités, s’annoncent sur la Place des Trois Fers.