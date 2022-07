Les Celtes et le cheval, il y a 2 500 ans : la nouvelle expo au musée des Celtes à Libramont

La charcuterie de cheval, déjà très réglementée chez nos ancêtres les Celtes

C’est la Province de Luxembourg qui finance une grande partie de l’exposition ainsi qu’un cycle de conférences sur la thématique du cheval à l’époque des Celtes qui seront données cet automne dans différents lieux, mais surtout musées, de la province. C’est Charlotte Van Eetvelde, archéologue à l’Agence wallonne du patrimoine et vice-présidente à la Société belge d’études celtiques qui a rédigé les textes des panneaux ainsi qu’un article dans le catalogue d’exposition. Petite anecdote confiée par Julie Cao-Van: " Nous avons proposé en dégustation, histoire de faire un peu polémique, de la charcuterie de cheval afin de rappeler que la consommation de cet animal était déjà très réglementée, voire sujet à différents tabous à l’époque protohistorique ".

Place Communale 7, à Libramont. Horaires: 9h30 à 17h et de 13h30 à 17h30 du mardi au vendredi et de 14h à 18h le dimanche et les jours fériés; jusqu’au 15 décembre 2022. L’accès à l’exposition est inclus dans le prix d’entrée du Musée. Le catalogue d’exposition est au prix de 20 €. museedesceltes.be