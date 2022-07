Discours souvent poétique, dit Roland Barthes. Et, pour son panégyrique, il emploie même le terme d’épopée. Il compare les coureurs aux héros de la mythologie grecque ou romaine. Il montre l’importance de la géographie, comme dans l’Odyssée. L’importance de la France, de sa diversité.

Que dirait-il s’il voyait le Tour d’aujourd’hui, où l’image a pris une place considérable?

Et que dirait-il du fait que le Tour a perdu sa forme et sa signification premières?

Il ne fait plus du tout, comme au début, une boucle continue autour de la France. Comme un chemin de ronde. La boucle s’est vite déformée, on a oublié le fameux hexagone. Puis le parcours a varié tant et plus; on l’a dit débordant, diagonal, discontinu. De plus en plus discontinu.

Aujourd’hui, il y a, bien sûr, toujours la France, mais il y a de plus en plus ses voisins, ses voisines…

Et, cette année, il y a trois invités: le Danemark, la Belgique et la Suisse. Et de plus en plus de ruptures du parcours… Par moments, le Tour fait aussi des détours et des détours dans un même coin, comme cette année dans les Alpes.

Donc, la chose qu’est le Tour de France a changé, mais son nom est resté.

Et ça, ça n’a rien d’exceptionnel, ça arrive souvent qu’une chose change, mais garde son nom de départ.

Même si le nom n’a plus rien à voir avec la réalité nouvelle.

Prenez le zinc, par exemple; le mot et les choses qu’il désigne: le métal et, comme ce métal a servi dans la fabrication des comptoirs de bar, il nomme par métonymie ledit comptoir.

Apollinaire nous le montre: "Tu es debout devant le zinc d’un bar crapuleux…"

Mais le zinc n’a pas toujours été en zinc. Chez Bernard Dimey, on trouve même ceci: "Le petit verre de l’accueil sur le vieux zinc en bois!"

Alors voilà: le Tour de France n’est pas le tour de la France, mais c’est quand même le Tour de France.