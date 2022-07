Personnalité rochoise, Betty Hubert n’est plus

Amoureuse du folklore, elle intègre avec son époux, le regretté Marcel Jamotton, la confrérie du Purnalet. Grand maître sous le sobriquet du "spirou", elle s’investira sans compter pour faire rayonner le nom de ce produit et de sa ville aux quatre coins de notre pays et à l’étranger. De 1984 à 2001, elle assumera la tâche de secrétaire de la confrérie. L’annonce de son décès a fait rejaillir de nombreux souvenirs et anecdotes liés à ce monde des confrères et consœurs. Parler du folklore rochois sans mettre en avant le carnaval est à la limite de l’inconcevable. Dans ce domaine également, Betty était bien présente, elle qui avait uni sa destinée avec celui qui devait devenir prince carnaval en 1987 sous le nom de Marcel II. Marcel Jamotton qui fut également échevin de la ville de La Roche-en-Ardenne. Il trouva en Betty un soutien de tous les instants. Le couple a été enrichi par la venue de deux filles. Betty était grand-mère et arrière-grand-mère à plusieurs reprises.