Le festival Bitume de retour à Ny avec plus de 70 spectacles le 16 et 17 juillet

Et puis, il faut innover et en 2022, Bitume le fait avec l’amour et des spectacles exclusifs pour adultes (dès 14 ans). En format cabaret avec Peggy Lee Cooper Follies, le samedi soir, ou en formule marionnettes et clowns névrosés avec Love-Liebe-Amor (présenté en version adaptée tout public en journée). Cette année marque aussi le grand retour des concerts, avec PanKart et Fracaban. Deux groupes belges, le premier aux accents celtiques, le deuxième, plutôt folk-blues.

Bitume, c’est tout ça, et bien plus encore.

Parfois, on a même du mal à s’en défaire. C’est le cas de ce groupe de théâtre enfants (6 à 13 ans), les Zyg’orthos, formé pour Bitume à Hives en 2021 et qui a demandé à revenir cette année à Bitume à Ny.

Et Delphine Rogister, chargée de projet au Miroir Vagabond, se réjouit de cette initiative: "Bitume, c’est vraiment un festival qui se veut fédérateur et c’est un vrai projet socioculturel. Chaque édition est pour nous l’occasion de créer de nouveaux liens, de susciter de nouvelles rencontres, de découvrir de nouveaux coins. Nous préparons chaque édition avec les habitants du village et sommes à l’écoute. À Ny, les habitants ont souhaité intégrer, au festival, un espace réservé aux artistes et artisans du village." Aussitôt demandé, aussitôt accordé. Delphine ajoute: "Le comité des fêtes du village de Ny s’est tout de suite montré très intéressé par la perspective d’accueillir l’événement. L’équipe du Miroir a ensuite fait du porte-à-porte pour que tout le monde soit informé de notre démarche, pour rassurer aussi (sur les nuisances sonores, la gestion des déchets.). Certains nous ont proposé leur jardin, leur cour pour y donner des représentations." Avec une équipe de 80 personnes (40 animateurs ou employés par le Miroir vagabond et 40 bénévoles), l’association met tout en œuvre pour un déroulement dans les meilleures conditions.

Comme chaque année, un barbecue villageois sera organisé le vendredi soir avec, comme invités VIP, les habitants de Ny. Histoire de donner encore plus de sens à l’événement, de resserrer encore un peu plus les liens avant un week-end de fête, de rencontres et de partages.

Bitume? La pointe de l’iceberg

Bitume, c’est un festival, organisé par le Miroir Vagabond qui, dès 2016, a décidé de poser ses valises chaque année dans un village différent, situé sur une des trois communes partenaires (La Roche, Hotton, Vielsalm). Il y a les deux jours de festival et puis tout le reste! C’est une année de préparation, des stages en amont, des projets dans lesquels s’impliquent de nombreux habitants des trois communes, des partenariats avec le centre culturel de Hotton, les centres de demandeurs d’asile, le CEC Nez coiffés et The Serious Road Trip Besançon. Bitume fédère et mobilise.

C’est aussi un festival qui est heureux de l’aide reçue des Communes partenaires. Cette année, Hotton n’a pas fait exception et a apporté un précieux soutien matériel, technique et sur le plan mobilité.

www.facebook.com/festivalbitume/