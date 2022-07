Le Circuit des Ardennes et ses anciennes mécaniques ont ravi le public en province de Luxembourg (vidéo)

Après cinq ans d’absence, le Circuit des Ardennes était enfin de retour. Au départ de la place McAulife à Bastogne, c’est plus de 280 véhicules qui ont parcouru la région. Dès vendredi, ce sont les plus anciens qui se sont élancés pour une centaine de kilomètres à travers la région de Saint-Hubert. Samedi, dans la région de Marche-en-Famenne, 120 km ont été effectués par les véhicules d’avant 1942. Enfin dimanche, ce sont les véhicules de 1942 à 1980 qui ont parcouru les 175 kilomètres à travers les régions de Neufchâteau, Léglise, Habay et Libramont. L’événement a attiré la grande foule aux haltes prévues sur les différents itinéraires. Des nostalgiques de l’époque ancienne, ainsi que de nombreux enfants.