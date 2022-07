Le Chestrolais Victor Billion, une vie bien remplie

Dès 1975, Victor Billion a été envoyé pour la finalisation de la construction de l’usine L’Oréal de Libramont. Grâce à son envie et sa volonté, il a réussi à placer l’usine de Libramont dans le top mondial des entreprises. Par la suite, ses compétences l’amèneront à développer la toute première usine L’Oreal en Russie, juste après la chute de l’URSS. Victor Billion a également été très actif dans la vie socio-économique de la province de Luxembourg. Membre du comité subrégional de l’emploi et de la formation, actif à la chambre de commerce, membre du club des exportations de la province de Luxembourg, il s’est également passionné pour le développement des PME en créant InvestSud. Dans sa vie professionnelle, il était qualifié d’homme intègre, volontaire et modeste qui voulait le meilleur pour sa province de Luxembourg.