Sa gestion a été d’autant plus difficile qu’il n’y avait plus de réseau sur une bonne partie de notre territoire. On était privé de tout moyen de communication. On a fait un bond de 50 ans dans le passé. Et le PLANU provincial ne s’est pas inquiété que Nassogne ne répondait pas. On était livré à nous-mêmes. Et mon portable était submergé de messages, notamment de personnes inquiètes de la situation de leurs proches.

La négligence de certains citoyens n’a pas facilité la situation. Les heures avant les inondations, on avait demandé d’évacuer les zones susceptibles d’être inondées. Ceux-ci n’ont pas obtempéré, même quand l’eau a commencé à monter, de manière progressive et non soudaine comme en 2016. Ce qui a causé des soucis d’évacuation. Les pompiers ont été confrontés a des situations périlleuses pour sauver ces personnes. Ces moyens auraient aussi pu être concentrés ailleurs. Et on ne savait pas accéder partout. Des agriculteurs sont intervenus en renfort avec des échelles.

Un an plus tard, où en est-on?

Tous les gravats sur le domaine public ont été évacués. Il en reste chez les citoyens. Il leur appartient de contacter les compagnies d’assurances et entreprises pour les évacuer.

C’est plus compliqué en ce qui concerne les cours d’eau. À Masbourg, la MASBLette est une compétence provinciale, elle longe une route régionale et le pont est communal. On travaille en concertation. Une étude doit être réalisée. Région et Province se sont rencontrées dernièrement pour mettre en œuvre les travaux de curage et réaménagement de la voirie. La Commune pourra ensuite intervenir. La Wamme, à Bande et Harsin, a été curée en partie, et ses berges consolidées en partie aussi. La Lomme, à Forrières, est une compétence régionale. Pour le Bonnier à Bande, on étudie le dossier avec la Province. Un bureau d’étude a été désigné.

Des personnes n’ont-elles pas encore réintégré leur domicile?

À ce que je sache, les 220 personnes qui avaient dû quitter leur domicile ont pu y revenir. On était susceptible de les reloger. On a reçu 500000 € de la Région à cette fin. Mais toutes avaient trouvé une solution. On n’a donc pas activé l’enveloppe.

Que peut-on faire pour tenter de ne plus vivre une telle catastrophe?

On travaille donc en concertation avec les autres niveaux de pouvoir pour les cours d’eau. On a aussi reçu des subsides pour poser des panneaux anti-inondations (NDLR: voir ci-contre). Un appel à projets a par ailleurs été lancé pour déterminer des zones, pour y aménager des bassins de rétention. On y a répondu avec les divers intervenants pour obtenir un financement de l’étude. Aussi, pour ne plus rencontrer les problèmes de communication, on a suggéré à la Province de se doter d’un véhicule relais équipé du système Astrid. Mais ce n’est pas aux Communes de le financer, mais au Fédéral.