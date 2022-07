Retour émouvant à la vie d’avant avec Calo au Baudet’Stival

Pause tendre ensuite avec Voler de nuit et petite anecdote du chanteur en exergue. Il parle: " Je vais vous raconter une histoire dingue. Pas longue, mais dingue. Pendant la guerre, un soldat allemand aviateur a tiré sur Saint-Ex. Il avait lu tous les bouquins de Saint-Exupéry: Le petit Prince, Vol de nuit, Terre des hommes… et il a tiré. Il était passionné par ses livres et il a tiré. Il ne faut pas tirer sur les avions, ni sur les gens. Parce qu’on ne sait pas de qui on se prive, ni de qui on prive l’humanité…"

"Je transporte des lettres, des rêves dans les étoiles – Je suis facteur du ciel pour l’Aéropostale."

«Il paraît qu’en 2022 la Belgique va être championne du monde. C’est pas rien…»

Calo reste Calo. Un style et des notes immédiatement identifiables derrière tous ses albums depuis plus de 20 ans. À peine le premier morceau balancé qu’il a déjà le public en poche. Place à La rumeur et à un petit clin d’œil du musicien: " Il p araît qu’en 2022, la Belgique va être championne du monde. C’est pas rien, c’est… une rumeur. " Et ça file. Le public suit. Pas fort assez encore : "Et les Belges, on est habitués à plus, chez vous d’habitude!" C’est reparti! Moment fort, très fort avec Les feux d’artifice , en solo au piano. Il dédie cette chanson à Gilbert, " un ami belge qui nous a quittés il y a quelques mois, un amoureux de la musique. "

On se souvient que le chanteur avait littéralement craqué et fondu en larmes en chantant à Nice, un 14 juillet quelques années plus tôt, orchestre symphonique en fond, cette chanson, dédiée aux victimes des attentats. À ce propos, il règne dans ce concert, une ambiance symbolique de l’époque que l’on traverse, à laquelle le chanteur, ému, fera plusieurs fois allusion.

"Je crois en la musique, je crois aux Beatles et à Depêche Mode tout Puissant. Je veux chanter pour Andy Fletcher, parce que ce sont mes dieux et que les dieux ne meurent jamais… " Suit Shake the disease de Depêche Mode, à la sauce calo. Et la sauce prendra toute la soirée. Excellentissime solo à la basse, 1987 . Rappel 1 avec Face à la mer…

"Quelle que soit notre origine ou notre couleur de peau. Quel que soit notre âge, on est beaucoup trop jeunes pour mourir!" "

Rappel 2, Yalla , puis, final cette fois avec En apesanteur . Un concert puissant et rassembleur. Le festival est bel et bien lancé.