Les élèves de l’école communale de Turpange créent une ligne du temps

Sur le thème «L’histoire à travers l’art», chaque élève a apporté ses idées et à partir de la préhistoire ils sont arrivés à l’époque contemporaine. Avec pour présenter chaque période, l’usage de techniques différentes. Moyen Âge, temps modernes, indépendance de la Belgique, clin d’œil à Victor Horta et l’art nouveau, bref tout est présent. Une attention particulière est accordée à la BD et aux artistes belges : Folon, Magritte, sans oublier le fameux chat de Geluck! Au départ, ils ont été initiés aux techniques de dessin par Gaëlle des ateliers Tibodéga avec bien sûr le soutien de la direction et des enseignantes. Ce projet d’année scolaire 2021-2022 a été inauguré lors de la fête de l’école juste avant les vacances scolaires! J.-P. Dt.