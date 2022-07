Le Parc naturel HSFA va fêter ses 20 ans

Au programme: petit-déjeuner de produits locaux; marché artisanal (tout au long de la journée); séance académique à 11h30 avec la ministre de la Ruralité et de la Nature Céline Tellier; présentation de projets sur la préservation de la faune et de la flore, soutien à l’agriculture, artisans et producteurs locaux, biodiversité, patrimoine et paysage, tourisme doux, etc.

Au programme aussi des balades nature et plantes sauvages comestibles et une balade "Qi Gong", méthode qui stimule l’énergie, la créativité et l’équilibre interne, avec Anne Zachary.

L’après-midi: nombreux ateliers et jeux pour petits et grands: réaliser une collation "zéro déchet", apprendre à faire son beurre, bricolage nature, jeu de piste, jeux en bois géants, promenade en calèche.

Il y aura aussi des contes par Sophie Magnette et une animation musicale de jazz manouche et de musique traditionnelle par "Miro Swing".

Un concert du groupe Soda. Sugar, Salt & Pili pili ponctuera la journée.