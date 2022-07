Le Circuit des Ardennes vrombit sous le soleil

Après un départ du lieu de rassemblement à Bastogne tôt le matin, les pilotes ont pris la direction de Redu où une halte était prévue sur le temps de midi. L’occasion de découvrir de plus près de jolies cylindrées comme la célèbre Brasier Voiture de course datant de 1908. De retour à Bastogne en fin d’après-midi, les moteurs ont enfin pu reprendre leur souffle de quoi laisser leurs pilotes profiter d’un drink bien mérité sur la place McAuliffe. Jacques Deneef, secrétaire général de l’ASBL Commémoration du Circuit des Ardennes fait le point sur le retour de la célèbre course.