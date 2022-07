Le «Baudet» est lancé… Et bien!

«En résumé, elle est humble et pétillante!»

Dix-sept heures. Océane, Maurine et Sara sont trois amies qui viennent de Liège et de Namur. Elles sont fans de Charles. Les trois filles sont aux avant-postes depuis l’ouverture des portes. " En réalité, nous nous sommes rencontrées grâce à Charles. On la suit partout depuis trois ans. " Malgré la pause Covid, les demoiselles ont déjà une trentaine de concerts de la chanteuse gagnante de The Voice Belgique à leur actif. Pas rien… "O n suit Charles hors Belgique, à Paris, au Luxembourg, en Allemagne ." Il est vrai que la jeune auteure-compositrice-interprète de 22 ans, originaire de Braine-le-Château, roule pas mal sa musique et son talent depuis 2018, année de sa victoire à The Voice. " On aime son talent, sa voix, son univers, sa passion. En plus, elle est super-gentille avec ses fans. En résumé, elle est humble et pétillante! " Après avoir vu Charles à Wercther la semaine dernière, les trois demoiselles la verront à nouveau ce samedi à Gouvy, au Beau Vélo de RAVeL, même pas 24 h après la prestation de la chanteuse au Baudet, et aux Francos de Spa la semaine prochaine. De vraies fans, en somme… Quelques pas plus loin, Joan attend avec hâte le set de Calogero, programmé sur le coup de 22h. " Je viens de Bastogne. Je le suis depuis dix ans, mais en Belgique seulement. Je dois l’avoir vu 20 fois. Mon premier concert de Calo, c’était à Ciney. Je suis impatiente de voir son nouveau spectacle. Il n’est pas très démonstratif sur scène, mais c’est un musicien hors pair. " En aparté, Joan nous a confié que des admiratrices s’étaient "presque battues" (rires) pour les meilleures places pour voir Calo, sept heures avant son spectacle, dès l’ouverture du festival. Pourvu que ça ne chauffe pas trop… À l’heure de boucler ces lignes, Saskia monte sur scène et Charles n’est plus très loin. Une chose est certaine, le "Baudet", c’est déjà une institution.