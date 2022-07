Une pétition contre le zoning de Weyler-Hondelange

Pour rappel, l’intercommunale Idélux souhaite construire un zoning sur 28 hectares de terres agricoles situées le long de la N81 entre Arlon et Messancy. L’enquête publique avait récolté près 2400 lettres au printemps dernier, la Commune de Messancy a rendu un avis négatif sur la modification du plan de secteur.Celle d’Arlon s’est prononcée pour un projet limité à 6 hectares. Des avis communaux purement consultatifs auprès du Gouvernement wallon.

L’intercommunale Idélux, aux commandes de ce projet d’extension, campe sur sa position expliquant vouloir répondre à la demande de nombreuses entreprises de s’implanter au sud de la province de Luxembourg.

La mobilisation continue

Les exploitants agricoles concernés sont inquiets et souhaitent être entendus par les instances wallonnes afin d’exposer leurs arguments.

"Cette possibilité existe depuis 2020.Autant en profiter et tenter de nous faire entendre auprès du Parlement wallon.Idélux ne doit pas être leur seul interlocuteur" , estime Adrien Blauen, l’un des exploitants agricoles à Hondelange.

Une procédure complexe

Pour avoir le droit de s’exprimer, le collectif doit tout d’abord obtenir 1000 signatures de citoyens belges ou résidents belges. "La procédure est plus complexe que pour une pétition classique.Les personnes qui veulent soutenir notre démarche doivent se connecter sur le site du Parlement via un lecteur de carte d’identité pou par Itsme.Visiblement, le système a des ratés et certaines démarches ne sont pas enregistrées , regrette Adrien Blauen. Il est heureusement possible de remplir le document en version papier.Nous en avons plusieurs exemplaires que nous faisons circuler.Nous pouvons en distribuer à des personnes qui peuvent à leur tour récolter des signatures."

Une procédure très stricte qui nécessite de donner ses nom, prénom, date de naissance en plus de la signature. Une démarche qu’il ne faut pas confondre avec l’enquête publique réalisée au printemps dernier.

En quelques jours, la pétition a récolté une septantaine de signatures.Auxquelles s’ajoutent 90 signatures en version papier. Si le collectif obtient 1000 signatures avant le 31 octobre, il pourra défendre ses arguments devant le Parlement. "Nous aurons alors 20 minutes pour nous exprimer devant le Parlement. Nous voulons interpeller les instances wallonnes sur les incohérences dans les prises de décisions des différents niveaux de pouvoir. Ce que nous demandons, c’est que le Gouvernement wallon respecte les décisions prises par les Communes d’Arlon et de Messancy. Dans le respect de la démocratie" , conclut Adrien Blauen.

Le lien de la pétition se trouve sur la page FB «Sauvons les terres Bio de Weyler-Arlon et Hondelange-Messancy».