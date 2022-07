Un film tiré de faits réels

« Le Salut de Tamara », raconte la propre histoire de la réalisatrice, Tanya Fileva. Ce premier long-métrage dramatique raconte son parcours, de la Bulgarie à la Belgique, victime du proxénétisme et de l’exploitation des êtres humains, de violence conjugale et de l’inhumanité. Aux vertus pédagogiques, ce film entend briser les tabous et la loi du silence entourant encore la prostitution. Il a été tourné pour être accessible à partir de 12 ans et est en cours d’accords pour être diffusé dans les écoles et les associations et centres culturels volontaires. Le tournage se poursuit jusque fin 2022. Sortie prévue début 2023.