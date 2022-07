Trois chauffeurs de bus molestés par un homme en état d’ivresse

Après avoir refusé de présenter son ticket, l’homme s’en est pris au conducteur du bus, et lui a porté des coups. Deux collègues sont intervenus pour tenter de lui venir en aide et ont essuyé plusieurs coups, selon le parquet du Luxembourg.

Jeté hors du bus, l’homme a ensuite balancé plusieurs pierres et donné de nouveaux coups de pied sur le véhicule. Il a été interpellé un peu plus loin, à la rue des Brasseurs, par la police locale, et a été privé de liberté. Les trois chauffeurs de la société Keolis, roulant pour les TEC, sont en incapacité de travail de sept jours pour le premier, et de deux et trois jours pour les deux collègues venus apporter de l’aide.

L’individu est connu de la justice liégeoise pour de très nombreux faits. Il est poursuivi pour coups et blessures à l’encontre du personnel des services de transports publics dans l’exercice de leur fonction.