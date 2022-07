Rouvroy : la Maison de la Sainte Famille remporte le prix de l'ambassadeur de Belgique à Paris

Chantale Deruette, la directrice de la Maison de repos et de soins de la Sainte Famille de Rouvroy, est surprise, mais aussi très fière. Son projet de casques de réalité virtuelle pour ses résidents a attiré l’attention de l’ambassadeur belge en France. "J’ai participé à un appel à projet organisé par le Fonds de l’Union Belge (NDLR: dont l’objectif est de développer ou soutenir des activités d’intérêt général à caractère social en vue d’aider les personnes âgées à sortir de leur isolement) et en collaboration avec gérontopôle île de France. Le but, c’était de valoriser les structures accueillant des personnes âgées par l’acquisition de gérontechnologies. L’appel à projet concernait la Belgique et l’île de France" , explique Chantal Deruette.