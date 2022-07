Depuis la gare de Barvaux, prendre la direction de Durbuy. 300 mètres après le deuxième rond-point sur la N983, prendre à droite sur le Thier Saint-Antoine. Au T, prendre à gauche sur la rue Saint-Amour puis à droite Rue du plâtre et le chemin touristique jusque Durbuy. Ensuite, les points nœuds de 8 à 21 jusqu’à Hotton et l’Euroravel 5 jusque Marloie. Après la gare, suivre les nœuds 31, 120 à 123, 135, l’euroravel 6, 133 et enfin 132 à Nassogne. À l’étang, prendre à droite Rue du Thier des Gattes puis à gauche Fochales et enfin rouler jusque Saint-Hubert via la N849. ©-Strava

C’est vrai, l’herbe a toujours l’air plus verte ailleurs mais si on y regarde de plus près, elle n’est pas si mal chez nous tout compte fait… Je pars en chercher la preuve au départ de la gare de Barvaux-sur-Ourthe, une section de la ville de Durbuy. Tout le monde connaît Durbuy, même à la côte belge on en parle. C’est donc normal de passer y faire un tour, d’autant plus que sur ses hauteurs se trouve la première halte gourmande de la journée, à la confiturerie Saint-Amour. À côté d’un magasin bien achalandé, on peut voir l’artisan touiller dans ses marmites et en apprendre davantage sur la fabrication des confitures. La confiturerie a ouvert un second magasin à Durbuy même. Au passage, on en profitera pour s’imprégner de l’ambiance médiévale des ruelles du centre.

Pour la suite de l’itinéraire, j’ai décidé de suivre le chemin balisé par le Groupe d’Action Locale, Pays de l’Ourthe et Pays de Famenne. Le balisage est un système de points-nœuds installé aux différentes intersections. C’est facile à suivre et l’itinéraire passe par de très beaux endroits. Sur ce début d’itinéraire l’Ourthe est omniprésente et s’arrêter quelques minutes sur la plage de gazon de Hotton pour se rafraîchir en vaut vraiment la peine. Franchement, le sable, c’est surfait non?

À l’arrivée dans la ville de Marche-en-Famenne, je suis assailli par l’odeur de friture de la friterie Lucky. Si la fringale commençait à pointer le bout de son nez, maintenant c’est sûr, il faut penser à dîner. Un petit crochet par la place aux Foires fera découvrir un coin sympa de la ville et de nombreuses options pour se restaurer.

Une poêlée d’œufs aux lardons

À la sortie de Marche, je retrouve le RAVeL en direction de Marloie. L’itinéraire longe pratiquement la voie ferrée et me rappelle qu’il était toujours possible de prendre le train. Foutaises, le paysage vaut le coup d’œil et s’apprécie beaucoup mieux depuis la selle de ma bicyclette. Cette partie de l’itinéraire est juste idyllique. Au travers d’un bosquet, puis à travers champs, c’est beau, c’est paisible, un cadre très représentatif de la belle Famenne. La Famenne, on la quittera à Nassogne pour suivre une longue route qui nous emmènera à travers la grande forêt du Fourneau Saint-Michel.

La traversée s’avère être un passage assez difficile. Ça monte, ça descend et nous sommes en pleine forêt. Aucun doute possible, nous sommes à présent en Ardenne. Accrochez-vous, un peu plus loin, l’auberge Al Pèle borde la route et propose plusieurs boissons et plats de la région dont le fameux matoufé marchois. Un plat traditionnel à base d’œufs et de lardons qui se mange aussi bien chaud que froid.

7 kilomètres plus loin, au détour du dernier virage avant la ville, jaillit un paysage digne d’une carte postale qui révèle toute la majesté de la basilique Saint-Hubert et du palais abbatial. Après cette longue journée à manger et à pédaler, il est crucial de trouver un bon endroit pour loger. La ville offre plusieurs possibilités mais personnellement, j’ai envie de tester quelque chose de nouveau. Aussi me suis-je tourné vers l’Europacamp à deux kilomètres du centre-ville, qui propose quelques options insolites comme de loger dans une sphère avec vue sur les étoiles, dans une petite roulotte au milieu des bois ou encore dans une tente perchée. La terrasse de la réception servira un bon verre ou un bon petit plat, autour desquels on fera le point sur les moments forts de la journée. Il est temps de reprendre des forces et de recharger les batteries, demain c’est reparti pour un tour en direction de Libramont!

Parc à gibier et grotte fraîche

La légende du cerf crucifère, une des étapes qui nous fera faire un petit détour par le parc à gibier de Saint-Hubert. ©-éda

Le parc à gibier de Saint-Hubert se trouve juste avant la ville, une halte intéressante dans cette étape de la capitale européenne de la chasse. Des petits sentiers serpentent à travers une grande zone boisée, un safari à l’ardennaise pour présenter au visiteur différents animaux représentatifs de la faune locale. Un hall didactique ravira l’intérêt des plus curieux. Il faudra compter une heure pour boucler le tour et il sera ensuite possible de casser la croûte sur la terrasse du restaurant, avec vue sur l’enclos des sangliers. Sur sa carte, le chef a prévu du gibier mais aussi des spécialités locales, comme la bière St-Hubertus ou le saucisson Borquin. Ils pourraient faire office d’un bon quatre heures avant de mettre le dernier coup de pédale jusqu’à la dernière étape de la journée.

Parc à gibier : rue Saint-Michel 125, Saint-Hubert. Entrée 5 €.

Les grottes hottonaises à une température de 12 °C

À Hotton, les grottes sont reconnues au Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie. Été comme hiver, il peut être très agréable de plonger dans une grotte à 12 °C. D’autant plus que celles-ci, aussi appelées les grottes des 1001 nuits pour leur beauté féérique, offrent un spectacle remarquable avec un gouffre de 35 m et une rivière à 65 m sous la terre. Emportez tout de même une épaisseur, la différence de température est impressionnante.

Infos : www.grottesdehotton.be