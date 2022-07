«Nos pompiers sont allés à l’eau 300fois»

Dans pareille situation, les pompages de caves et les petits bobos passent au second plan parce que ce n’est pas encore la priorité. La zone de secours a aussi donné des moyens à Liège pour sauver des vies sur la Vesdre, notamment.

La chance dans notre malheur, c’est que notre province est parcourue par des affluents dont le niveau peut monter très vite et redescendre tout aussi rapidement. Ce fut le cas dans la journée du jeudi. Ce qui a permis aux secours de proposer leur aide aux Liégeois où la situation était critique car le niveau de l’eau chez eux ne cessait de monter partout tout le temps. «Les appuis extérieurs, comme les plongeurs français sont arrivés le jeudi après-midi et on les a redirigés vers Liège, souligne encore M. Schmitz. Le jeudi soir, le vendredi et le samedi, quand on a été sûr et certain plus aucune vie n’était en danger chez nous, nous avons alors affecté nos moyens aux tâches de pompages, de nettoyage, etc.

La gestion de la crise n’aura été provinciale que durant 24 heures, ensuite, c’est le Fédéral qui a repris la main», conclut le gouverneur.