Marie-Laure Dhont, de Virton, actrice dans un film qui dénonce la prostitution

Marie-Laure Dhont, 38 ans, n’était pas destinée à être actrice. Pourtant, cette maman de trois enfants vivant à Virton est en plein tournage de son premier long-métrage. Modèle photo professionnel depuis plusieurs années, elle a su grimper les paliers et se faire un nom dans un milieu parfois compliqué. "Être modèle, quand on est petite en taille, qu’on a 38 ans et le corps qui va avec, c’est un défi, sourit la pétillante jeune femme originaire d’Halanzy. Ne pas rester sur ses acquis, se constituer son book, suivre le rythme entre les déplacements et l’implication en temps et en énergie, accepter les commentaires des autres… Mais cela me plaît beaucoup." Épanouie, sereine, Marie-Laure Dhont dégage beaucoup de force et garde les pieds sur terre. "Tout ce qui m’arrive, c’est du bonus. Mais je garde mon travail de secrétaire à cœur et ma priorité reste mes enfants." Auteure aussi, elle est en cours de rédaction d’un livre sur des femmes au parcours difficile.