« L’impression d’avoir vécu un cauchemar, mais c’était bien la réalité ! » (vidéos)

Un an après, on a vraiment l’impression d’avoir vécu un cauchemar Mais à cette différence près qu’il s’agissait bien de la réalité. Finalement, ce que je retiens des premières heures, ce sont des appels par centaines de gens désespérés. Les deux premiers jours, j’estime à plus ou moins 1850 les appels reçus par des gens dans la détresse. Certains en danger de mort, d’autres en situation de difficultés matérielles qu’il fallait résoudre, d’autres aussi qui n’avaient pas de nouvelles, d’autres encore privés de contacts qui ne savaient pas quand ni comment tout cela allait se terminer et qui, plongés parfois dans le noir, essayaient d’obtenir des nouvelles par tous les moyens.

Quel bilan a-t-on pu tirer sur la commune de Durbuy quand l’eau s’est finalement retirée?

On estime à environ 700 à 750 le nombre de maisons impactées à des degrés divers sur le territoire de notre commune. Bien entendu, l’impact le plus important a été ressenti dans les villages de la vallée de l’Aisne: Aisne, Juzaine et Bomal, avec toutes les eaux qui ont déferlé du plateau des Ardennes pour finalement se jeter au niveau du confluent de l’Ourthe à Bomal. Là, l’impact a été colossal et les dégâts forts importants tant en ce qui concerne le domaine public que privé. Dans une moindre mesure, il y a eu le village de Barvaux qui a été un peu moins impacté par la crue de l’Ourthe. Et, en troisième position, Durbuy Vieille-Ville qui bénéficie depuis plus de 20 ans de la protection de murs anticrue mais qui, pour la première fois, n’ont pas pu jouer leur rôle puisque le niveau des eaux atteint était tel que finalement, le centre de Durbuy s’est retrouvé comme le bassin d’une grande piscine. Il n’y a pas eu là de dégâts liés au mouvement de l’eau contrairement à ce qu’il s’est passé dans la vallée de l’Aisne. Tous les immeubles ont été inondés car l’eau s’est retrouvée enfermée à l’intérieur des murs anticrue. Le cours de l’Ourthe y avait retrouvé son bras qui faisait le tour du château.

Combien de sinistrés a-t-on recensé au plus fort de la crise et combien aujourd’hui connaissent toujours des difficultés liées au relogement?

Sur la commune de Durbuy, si l’on estime qu’il y a plus de 700 maisons qui ont été impactées à des degrés divers, et en considérant au minimum deux habitants par maison, ce sont certainement 1500 à 2000 personnes qui ont été directement impactées. Je pense que l’essentiel des personnes et des familles ont pu retrouver leur logement initial. Je n’ai pas dit, tout le monde pour la cause. La Commune a accompagné et accompagne encore aujourd’hui quelques familles qui sont toujours dans l’attente d’un nouveau logement ou de réintégrer leur logement. Il faut également savoir qu’en zones inondables ou pour les personnes domiciliées dans les campings ou dans des zones résidentielles le long de l’Ourthe, certains ne réintégreront jamais leurs logements. Il y a là des bâtiments qui ont été complètement sinistrés, d’autres qui ont déjà été démolis, d’autres qui ne seront jamais réparés. Donc, ces personnes ont soit trouvés des solutions par leurs propres moyens, soit la Commune les a aidés à se reloger. Les services communaux ont aidé, eux aussi, à la rédaction de pratiquement 150 dossiers de fonds de calamité pour que les personnes qui n’ont pas eu accès à leur assurance puissent trouver une compensation.

Un an après, que reste-t-il comme réparations à effectuer tant au niveau des infrastructures publiques?

Pour ce qui est des dégâts au domaine public et, j’insiste par rapport au domaine privé c’est secondaire, nous devons réparer quatre ponts: deux dans le village de Aisne, un à Bomal et celui qui relie les villages d’Izier et Villers-Sainte-Gertrude. On a aussi quelques murs qui se sont effondrés. En termes de voiries, on en a réparé la plus grosse partie. En ce qui concerne des bâtiments publics, les écoles communales de Bomal et de Barvaux, le centre culturel, la bibliothèque, la maison communale, le syndicat d’initiative et la salle Mathieu de Geer à Barvaux et la Halle aux Blés à Durbuy Vieille-Ville ont tous été fortement impactés Mais on peut considérer aujourd’hui qu’ils sont pratiquement ou intégralement restaurés.

Y a-t-il des pistes de solutions pour éviter que pareilles inondations ne se reproduisent?

Je pense que la Régio n wallonne met en œuvre, via des bureaux ou des universités, des études. À Durbuy, il faudrait probablement remonter les murs anticrue à certains endroits. À mon sens, envisager des solutions pour de tels phénomènes exceptionnels demanderait des moyens tout aussi exceptionnels et entraîneraient des coûts tout à fait démesurés. Espérons qu’à l’avenir de tels phénomènes ne se reproduisent pas…

Le journal tenu par Marie-France Lesage est disponible sur: https ://www.marielesage.be/post/inondations-aisne-juillet-2021