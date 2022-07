Le gouverneur Schmitz: «Il va falloir intégrer la culture du risque»

Monsieur le gouverneur, voici un an, le mercredi 14 juillet au soir, vous déclenchiez la phase provinciale de gestion de crise après avoir eu la bonne idée de faire évacuer les camps de jeunes la veille. Quel était votre sentiment à ce moment-là? Pensiez-vous au pire?

Si je déclenche la phase provinciale de crise, c’est parce qu’on prend conscience que la situation est grave. On décide de faire évacuer rapidement tous les camps dans l’après-midi de mercredi et, le soir, tous les campings sur neuf communes de la province jugées à risques par la présence de cours d’eau notamment. Nous sommes réunis alors au centre de crise de Libramont. Il est hyperbranché sur la météo et on suit l’évolution du temps minute par minute, sans oublier nos yeux sur le terrain qui remontent les infos et nous alertent sur les situations critiques. Ce qui se passe à ce moment-là n’est plus connu depuis 200 ans; personne ne pouvait prévoir la gravité de ce qui allait arriver.

Les bourgmestres avec qui vous êtes en contact prennent-ils la mesure de ce qui se passe?

Au tout début, c’était difficile de les en convaincre; mais très vite, dans l’après-midi de mercredi, vers 15h, je ne constate aucune voix discordante de la part de ces bourgmestres avec lesquels je suis en contact via Teams, un outil bien rodé durant la crise Covid de laquelle on sortait à peine.

La décision de faire évacuer les camps la veille a-t-elle permis de sauver des vies?

Faire évacuer et mettre à l’abri dans l’ordre, et sans aucune opposition de leur part les 12à 15000 jeunes qui étaient dans les camps, cela a demandé un travail de cinq ans et d’un tas de réunions avec les responsables de ces organisations. Le 13juillet, je savais quels responsables de ces jeunes je devais appeler; je n’ai pas eu à chercher un seul numéro de téléphone. Ces milliers de jeunes gens ont obéi immédiatement et dans la discipline, parce qu’ils connaissaient la procédure mise au point avec eux au cours de ces dernières années. Oui, cela a permis de n’avoir aucun blessé, aucun noyé. Sans cela, là où ils étaient, ils auraient été piégés par les eaux.

Cela n’a pas été aussi simple pour faire évacuer les campings où les personnes coincées chez elles, non?

C’est vrai et on doit travailler ce volet-là. Il faut inculquer aux gens la culture du risque partout et à tous les niveaux. La prévention, cela a un coût et cela ne se voit pas, mais c’est moins cher qu’une crise. On doit apprendre à poser les bons gestes qui sauvent. Dire à des personnes à Marche, notamment, en pleine nuit qu’elles doivent monter à l’étage de leur maison parce que la situation est telle qu’une évacuation mettrait les secours et elles-mêmes en danger de mort, cela n’a pas été bien compris par ces personnes obligées de se replier dans le noir, sans électricité, à l’étage de leur maison cernée par les eaux. Elles ont eu un sentiment d’abandon. C’est difficile à vivre pour elles, car cela génère de l’angoisse. Si, comme dans les pays habitués à faire face aux catastrophes naturelles, nous avions cette culture du risque, les gens se réfugieraient, par réflexe et sans attendre une injonction des secours, à l’étage de leur maison avec du matériel de survie: trousse de secours, lampes torches, nourriture, téléphone avec batterie chargée, etc. Ils sauraient que ce n’est pas un abandon, mais une stratégie.

Et les campeurs, ne faut-il pas les forcer à partirau lieu de les inviter à le faire?

Il faut dialoguer, relier les liens de confiance avec les campeurs.Nous aurons d’autres catastrophes et l’exemple des camps de jeunes doit être dupliqué avec les vacanciers, mais aussi les écoles, les riverains d’une autoroute, du chemin de fer, etc. Apprendre la culture du risque à tout le monde.

Un an après, quelles leçons en tirez-vous?

Ce qui risque de nous arriver, ce sont des phénomènes graves liés au réchauffement climatique: inondations, sécheresse, tornades, incendie, etc. On est prêt à bien vivre quelque chose qu’on n’a pas imaginé. Globalement, on doit tous se poser la question suivante: comment dois-je faire pour limiter mon propre dommage chez moi, dans mon entreprise, à l’école, dans ma commune? La prévention ne se décrète pas, elle est héritée de l’expérience des gens sur le terrain. Les Communes sont bien avancées et savent ce qu’elles doivent faire.

Doit-on mieux s’équiper mieux pour faire face? Faut-il repenser notre équipement?

Les pouvoirs publics n’arriveront jamais à se doter de moyens pour faire face à toutes les catastrophes parce qu’ils n’en ont pas les moyens. Par contre, et je l’ai remarqué sur le terrain, des sociétés et des privés possèdent des techniques, des engins et du matériel, des moyens humains qui pourraient être très utiles pour sauver des vies. Il faut pour cela pouvoir les lister pour savoir qui on appelle lors de telle crise et comment les coordonner. Il faut aussi pouvoir les assurer lors de leurs interventions: faire en sorte que telle personne qui intervient avec son véhicule pour sauver une vie est assurée en cas de problème. Dans la gestion d’une crise, il faudra intégrer tous les bénévoles et des entreprises et même des Communes qui, on l’a constaté, ont apporté leur aide spontanément.

Quel est votre message aux sinistrés un an après?

On ne les oublie pas, ni ce qu’ils ont vécu; surtout ceux qui ont perdu leur maison ou un proche. On va faire en sorte, avec eux, d’améliorer le processus de décision pour mieux gérer les risques. Ils seront un peu nos repères et nos rappels continus pour nous tenir éveillés.