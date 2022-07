Organisé tous les trois ans (NDLR: la dernière édition date de 2017) l’événement avait été annulé en 2020 puis l’année suivante en raison de la crise sanitaire.

Comme avant

Pour le retour de la course, l’organisation du week-end sera identique à celle qui était en place avant le Covid. L’occasion, durant ces trois jours, de découvrir ou redécouvrir un impressionnant panel de voitures et de motos qui ont marqué l’histoire de l’automobile.

Bastogne, lieu de rassemblement

"Comme les éditions précédentes, le point central de l’événement sera la place MacAuliffe à Bastogne, souligne Jacques Deneef, le secrétaire général de l’ASBL Commémoration du Circuit des Ardennes. C’est de là que partiront les véhicules pour réaliser les trois itinéraires prévus durant le week-end. La place permettra également l’exposition des engins.".

La journée de vendredi commencera par les voitures des origines à 1919. Ils parcourront un itinéraire passant dans les régions de Saint-Hubert, Transinne et Libin. "Samedi, place aux véhicules automotos des origines à 1942, poursuit Jacques Deneef. Ils parcourront les régions de La Roche, Marche-en-Famenne, Nassogne et Sainte-Ode". Enfin, la journée de dimanche sera concentrée dans les régions de Bertrix, Libramont, Neufchâteau, Léglise et Habay-la-Neuve avec les véhicules et motos de 1942 à 1980.

142 marques de voitures

Pour parcourir toute cette belle région, pas moins de 300 pilotes seront présents. Beaucoup de Belges bien entendu mais également pas mal de Français, Néerlandais et Luxembourgeois. "Nous aurons également quelques Anglais et Allemands, précise le secrétaire général. Sans oublier un Monégasque, un Suisse et un Liechtensteinois". De la plus ancienne voiture datant de 1896 en passant par une magnifique Rolls-Royce de 1928 ou encore la mythique Porsche 911 de 1970, il y en aura donc pour tous les goûts avec plus de 142 marques présentes. Il sera d’ailleurs possible de découvrir tous ces véhicules de plus près lors de leurs haltes dans plusieurs communes de la région.