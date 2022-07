Le «Baudet» s’enflammera dans quelques heures

Ouverture du site vendredi après-midi, à 16h

Côté pratique, l’infrastructure est la même qu’en 2019. Avec la grande scène principale et la scène côté Centre culturel, dédiée à la découverte de nouveaux talents. Mathieu Rossignol conseille aux festivaliers de télécharger l’appli "Payconiq by Bancontact", afin de recharger facilement le montant sur votre bracelet en scannant le code QR, pour éviter les files dans les points de recharge. Cela avant de venir au festival, pour gagner du temps.

"Aussi, Nous avons mis en place un service de navettes gratuit pour vous emmener au plus près de l’entrée du festival, poursuit le bourgmestre bertrigeois. Deux départs sont possibles: l’un de la gare, l’autre du parking du Frunshopping. L’entrée sur le site est accessible via la rue de Burhaimont ."

Ce vendredi soir, le premier concert est annoncé à 17h l’ouverture des portes se fera à 16h. " Nous conseillons aux festivaliers d’arriver le plus tôt possible pour profiter du Tremplin des Talents, de belles découvertes, à voir sur la deuxième scène ." Notons que la chanteuse Charles se produira à 19h55. Après une victoire à The Voice Belgique, deux hits inauguraux et plus de six millions de streams, le tout nouveau single de Charles Miss You When You’re There vient tout juste de sortir. À vivre ce vendredi soir encore: Calogero, Mosimann, Delta, Saskia, Poker Face plays Lady Gaga…

"Côté affluence, c’est équilibré au niveau des places achetées, contrairement aux autres années, peaufine Mathieu Rossignol. Entre 22000 et 23000 festivaliers sont attendus au cœur de Bertrix."

Infos: http://www.baudetstival.be/