Covid: pas d’inquiétudes dans la province de Luxembourg

« Ce mercredi, il y avait six patients hospitalisés dans la province de Luxembourg, dont aucun n’est en soins intensifs », nous confie le Docteur Pascal Pierre, directeur général aux affaires médicales de Vivalia. C’est un de moins que la semaine d’avant. Côté positivité des tests, pas de données probantes non plus. C’est donc le calme plat côté Covid, chez nous. « Tout au plus, les urgentistes nous confient une hausse de personnes se présentant aux urgences avec des symptômes respiratoires, mais ils sont plutôt légers et ils rentrent généralement très vite à la maison. » Et de conclure « croisons les doigts pour que cela dure! »