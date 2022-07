Claude Rolin élu nouveau président du conseil d'administration de la mutualité chrétienne

Lors de cette première rencontre, l’AG a procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration de la MC et a aussi élu son nouveau président: Claude Rolin. Connu, entre autres, pour ses engagements en tant que Secrétaire général de la CSC et député européen, Claude Rolin était également membre de différentes instances de la Mutualité chrétienne et à la présidence de la MC Luxembourg ces 6 dernières années. Il a à cœur de poursuivre le travail mené par la MC pour rendre les soins de santé de qualité plus accessibles, répondre aux enjeux tel que le vieillissement de la population, le climat, etc.