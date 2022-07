Six candidats étaient nominés pour le mérite sportif individuel: Émilien Allard (karting), Hugo Gaspard (tennis), Serkan Topkaya (boxe française), Hugo Gaspard (tennis), Mélanie Delannoy (sauvetage) et Chloé Herbiet (athlétisme).

Deux candidats, ou plutôt candidates, ont finalement décroché la récompense, le jury n’ayant pas su les départager.

Deux fois championne de Belgique

Mélanie Delannoy, qui a été sacrée 2 fois championne de Belgique en sauvetage, de beach flag et 90 m sprint, et double médaillée d’argent aux championnats d’Europe, de beach flag aussi et de rescue tube en relais.

Et Chloé Herbiet, 23 ans, championne de Wallonie 1500m outdoor, vainqueur des corridas de Ciney et Andenne, et 4eaux championnats de Belgique d’athlétisme sur 5000 m et sur 10 km route, et 4eaussi des 20 km de Bruxelles.

Il y a peu, celle qui est sage-femme à la maternité de Marche s’est encore parée d’argent sur 5000 m aux championnats de Belgique d’athlétisme.

Une standardwoman challenge sportif et future Red Flame?

Pour le challenge sportif, ils étaient 3 prétendants: Alain Nizette (cyclisme), Manon Lamarque (football) et le Royal Tennis Club Marche. Celui-ci a été décerné à Manon Lamarque. Après des débuts à Hargimont, celle-ci n’avait pas encore 10 ans lorsqu’elle a troqué le rouge et le blanc d’Hargimont pour les mêmes couleurs au Standard. Arrière centrale, Manon étudie à l’IPES Seraing, où elle est élève au sein de la section 100% féminine Foot-Etude-Elite.

Le 2 novembre dernier, elle a honoré une première sélection en équipe nationale U 16 face à la Suisse, une rencontre qu’elle a disputé dans son intégralité.

Une future Red Flame?