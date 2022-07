Bastogne : le Bois Jacques offre une expérience vidéo immersive unique dans la bataille des Ardennes

+ À LIRE | Plongée émouvante dans l’après-guerre et bien plus avec l’extension du Bastogne War Museum (vidéo)

Pour y parvenir, c’est une toute nouvelle expérience, via une application (gratuite et disponible en quatre langues) sur smartphone, qui est désormais proposée aux visiteurs. Le fonctionnement est plutôt simple, avec six vidéos immersives à déclencher à partir des endroits indiqués par un petit panneau.C’est là que la magie opère.Car ces vidéos, produites par la société parisienne Skyboy, sont en réalité augmentée, à 360°.

Un célèbre youtubeur en guide

Concrètement, en bougeant votre smartphone, vous vivez des scènes de vie et de guerre, comme si vous y étiez.Avec l’installation, l’attente, la veille de Noël ou encore les bombardements. Le tout en suivant la célèbre Easy Company (avec Lipton, Shifty et Malarkey; personnages de la série "Frères d’armes", qui retrace ces combats) et avec les explications de Benjamin Brillaud, célèbre youtubeur français aux 2 millions d’abonnés sur sa chaîne de vulgarisation historique (et de qualité) "Note Bene". Prenant.

Le site a également été équipé d’un nouveau parking, de caméras "pour sécuriser contre le vandalisme" , de nouveaux drapeaux et d’un wifi pour le confort des visiteurs.

Budget de l’opération, chapeautée par Idélux: 782000€ dont 534000€ de subsides (européens via Interreg et de la Commission générale du Tourisme) et 248000€ pour la part communale.