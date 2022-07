À Houtopia, cet été

Outre ce Festival de l’Enfance, Houtopia a tenu à partager son programme estival, après avoir accueilli près de 9 000 visiteurs depuis septembre, principalement issus du milieu scolaire. « Maintenant, place aux familles et aux groupes, lancent les responsables. Cet été cinq rendez-vous sont organisés pour agrémenter les visites sensorielles des familles et offrir aux enfants des moyens de découvrir autrement le monde des 5 sens. » Ateliers théâtre des ombres, ateliers culinaires, ateliers créatifs et défis sensoriels seront ainsi développés chaque jour, en plus de l’atelier en lien avec l’exposition de Stéphane Deprée. « Les animations de l’été sont des moments forts qui éveillent les sens et font découvrir des lieux cachés de Houtopia, spécifiquement dédiés aux animations. » Certains ateliers nécessitent une inscription. Tous les détails sont à découvrir sur le site www.houtopia.be. Le dôme géodésique, que Houtopia s’est procuré en 2021, accueillera, lui, les défis sensoriels. « Une toute nouvelle formule d’animation proposera aux familles d’être prises en charge individuellement pour partager des expériences sensorielles étonnantes et surprenantes. »