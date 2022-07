Trois lauréats pour neuf participants

Cette année, l’accent a été mis sur le beurre salé. Au total, neuf producteurs ont participé pour trois lauréats. Pour les départager, une flopée de jurés, représentants l’Horeca, le service de l’agriculture, la presse, la boulangerie, les ADL, les Parcs Naturels, etc. Après plus de deux heures de dégustation et une analyse minutieuse des produits, certains beurres salés se sont démarqués. Les critères jugés étaient nombreux: l’aspect et la présentation, la texture et tartinabilité, la répartition de l’eau et du sel, l’odeur et l’arôme, le goût et l’arrière-goût.

Le prix du bronze revient à la Vallée des Jerseys, située à Erezée. La deuxième place revient à la ferme Tholl-Bodelet, installée à Aubange. Enfin, le premier prix est attribué aux Saveurs des Dolmens de Durbuy. Les gérants, Freddy Paquet et Bernadette Doutreloux, n’en sont pas à leur coup d’essai.

«Une récompense du travail fourni»

Le couple a en effet gagné la première édition du concours voilà trois ans. Le succès ne semble donc pas les quitter. "C’est une fierté du produit fini, explique Bernadette Doutreloux. C’est une récompense du travail fourni. Avant que le paquet de beurre n’arrive sur la table, il y a beaucoup d’investissements." Et pour faire un bon beurre, les étapes sont nombreuses. "Cela passe tout d’abord par l’alimentation du bétail et un bon suivi des pâturages, une bonne écrémeuse, une bonne maturation à bonne température. Et puis bien malaxer pour enlever un maximum d’eau. Et enfin, bien doser le sel!" En terme de production, le couple produit du beurre à hauteur de 70kg par semaine, davantage encore entre le mois de mai et septembre "parce que certaines personnes adorent avoir du beurre de printemps" , reprend Bernadette Doutreloux, qui ira défendre son beurre salé à Battice les 3 et 4 septembre lors du concours interprovincial. " Nous allons déjà essayer de trouver Battice!, dit la productrice en riant. On peut espérer quelque chose mais il y a du niveau, surtout dans le Hainaut où il y a de grands habitués."

Ces concours, en plus d’être une belle vitrine pour les producteurs, permet à ceux-ci de bénéficier de macarons à apposer sur leurs produits.