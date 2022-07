Trois rues centrales vont être modernisées à Saint-Léger

Autre dossier qui concerne directement les citoyens: l’aménagement de trottoirs à la rue Perdue et rue de la Demoiselle. L’échevin Fabian Forthomme avait déjà annoncé les prochains travaux, le conseil a validé les conditions de désignation d’un auteur de projet qui travaillera pour un budget de 30000 €.

D’investissement il en avait été question auparavant lorsque le conseil a décidé de ratifier la convention de partenariat entre les communes de l’arrondissement de Virton et le Parc naturel de Gaume à propos d’un projet de mobilité douce dans le cadre de la conférence luxembourgeoise des élus. La Province alloue un budget de 580000 € à chaque arrondissement. Un premier travail a été réalisé par le PNG: le recensement des chemins de mobilité douce traversant l’arrondissement, cartes à l’appui. Ce travail sera financé à hauteur de 500 € par commune pour un total de 5000 €. "Quels sont les projets proposés pour Saint-Léger?" , demande Vinciane Gigi.

"Il semble que malgré les bonnes intentions, il soit assez difficile de concrétiser des dossiers parce qu’ils doivent concerner trois communes ", reconnaît le bourgmestre Alain Rongvaux.

Pneus et échelles à poissons

Saint-Léger a aussi ratifié la convention relative à la collecte des pneus usagés agricoles de type silo, convention passée avec Idélux et la Province. Quatorze agriculteurs sont concernés sur le territoire de la commune. On peut rappeler que la Province et la Commune interviennent à hauteur de 1 € HTVA et l’agriculteur pour 0,64 € HTVA pour les 500 premiers pneus. Faut-il proposer la gratuité aux agriculteurs ou s’interroger sur le remplacement de la couverture avec des pneus par un revêtement végétal? La question reste en suspens.

Avant d’adhérer à la centrale de marché pour la fourniture d’électricité verte et de gaz naturel pour les besoins de la Province de Luxembourg et d’autres entités publiques intéressées, une autre convention est encore ratifiée celle du contrat de rivière Semois-Chiers pour la période 2023-2023 dont le programme d’actions prévoit notamment le placement d’échelles à poissons dans le Ton.