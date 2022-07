Stéphane Thiry : « lors des inondations de juillet 2021, on a sauvé au moins 43 vies »

«En trois jours, j’ai perdu 7 kg»

Stéphane Thiry, quelle est la situation le mardi 13 juillet ?

Le mardi on annonce de la pluie stationnaire, cela signifie beaucoup d’eau au même endroit, donc des risques d’inondations. On a anticipé, sans savoir ce qui nous attendait, en évacuant les camps de jeunes pendant 24 heures, une façon d’éviter les problèmes et de devoir intervenir la nuit. On ne le sait pas encore, mais là, on a sûrement évité une terrible catastrophe. Au cœur des inondations, dans la nuit de mercredi à jeudi, des gens se sont réfugiés dans des arbres; d’autres sur des toits ou étaient coincés dans leur voiture. Les appels se multiplient.

Devez-vous faire des choix ?

Oui. On m’a demandé d’en faire pour des dizaines de personnes: choisir les 10 accrochés à la toiture de leur maison et les 32 sur le toit de leurs caravanes. Ce sont des décisions difficiles et qui se succèdent à très grande vitesse sans savoir si on fait les bons choix. Or, si je ne décide de rien, je fais des victimes.

Avez-vous douté ?

Oui. On est stressé. Du 15 au 18 juillet, j’ai perdu 7 kilos tellement c’est intensif : très peu de repos, un énorme stress. C’est mentalement et physiquement compliqué.

890 personnes évacuées, 148 dans l’eau et 43 en danger de mort

Les hommes et femmes sur le terrain appliquent-ils les ordres à la lettre ?

Oui. Nous fonctionnons comme à l’armée: un ordre ne se discute pas. On fait un débriefing après, mais sur le moment même, les ordres sont suivis à la lettre, sans discussion. Cette confiance opérationnelle se travaille tous les jours. Ce qui est capital, c’est qu’un ordre relève davantage du management. Face aux graves situations de crise, je disais aux équipes: « je n’ai pas de baguette magique et si vous n’avez pas le matériel adéquat, je vous fais confiance pour trouver la solution vous-mêmes ». Et ils y sont parvenus en faisant preuve de ressources et d’une grande intelligence. L’ordre définit les objectifs et les priorités ; pour le reste la façon de répondre à cet ordre, la clef et la méthode, les équipes les trouvent elles-mêmes. On a de la qualité sur le terrain ; du personnel riche de son expérience et de son savoir-faire.

Ce qui a permis de sauver des vies ?

Oui. On a oublié les chiffres, mais il faut savoir que nos pompiers ont évacué 890 personnes; 148 personnes étaient dans l’eau quand on est allées les chercher. 43 personnes étaient en danger réel: soit accrochées à un arbre, ou à un hangar ou dans une rivière. C’est incroyable ce qui s’est passé. Dans les campings on a eu 40 personnes debout sur leurs caravanes et avec les pieds dans l’eau !

Vos plongeurs étaient-ils assez équipés ?

Oui, mais nos 24 plongeurs de la zone vont suivre tous une formation en France au sauvetage en eaux vives pour être capables de sauter dans une rivière en crue et d’aller chercher quelqu’un dans l’eau.

«Pour être pompier, il faut être un peu fou»

Autant de personnes à la fois c’est inédit. Personne n’a perdu les pédales face à un tel phénomène ?

Non. Depuis des années, la prise en charge psychosociale des équipes se fait au quotidien. Être pompier, c’est être un peu fou parce qu’il s’engage pour faire face au danger. C’est sa fierté de résoudre ses difficultés ; c’est sa conscience professionnelle. Celui qui en fait trop va râler parce qu’on lui dira de se reposer ! Ils ne comptent pas leur temps de travail.

Cette conscience professionnelle à permis de sauver combien de vie, in fine ?

Plus de 43 en tout cas, c’est sûr. Si des plongeurs ont eu du mal à aller les chercher, autant dire qu’elles n’auraient pas pu s’en sortir elles-mêmes. Et les 150 autres dans l’eau n’auraient sans doute pas pu s’en sortir elles-mêmes. Donc, quand je dis 43 vies sauvées, c’est un minimum. Ces chiffres correspondent à la réalité; à ce que nous avons vécu. L’urgence, la priorité absolue pendant un jour et demi était de sauver des vies. In fine, nous n’aurons failli à aucune intervention. Tous les secours ont été apportés.

« Il faut éduquer les gens à faire face aux risques »

Ne doit-on pas obliger les campeurs à évacuer; ne pas leur laisser le choix ?

Non, il vaut mieux éduquer les gens aux risques. La culture du risque, c’est la meilleure des solutions pour faire face aux catastrophes que nous aurons dans les prochaines années. D’autres pays l’ont fait. On sait quand on évacue et pourquoi on le fait : « je sais avec quoi je pars, sans oublier mes médicaments, mes papiers. J’ai appris à préparer un bagage spécial avec tout cela ». C’est la seule et unique solution pour sauver des vies et faire face aux risques d’ici à deux générations.

Avez-vous eu des remerciements des gens à qui vos pompiers ont sauvé la vie ?

Oui. Énormément. Un vrai merci, c’est mieux qu’une médaille. Nos équipes en ont bavé, mais elles ont sauvé des gens. Elles ont fait le job jusqu’au bout du bout. Elles sont extraordinaires et sauvent des vies tous les jours.