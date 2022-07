60 années de mariage: Claude Herreman et Bernadette Haetty se sont mariés le 21 janvier 1961. Il a travaillé dans un laboratoire industriel en France et son épouse comme cheffe de personnel dans la même entreprise.

Cinquante ans de mariage: Fernand Sternon et Monique Lempereur, de Post qui se sont mariés le 22 juillet 1970. Fernand a passé sa carrière à la Banque nationale à Arlon et son épouse Monique a été durant des décennies enseignante et ensuite directrice de l’école spécialisée de l’ISMA. Roger Baudoin (43 années passées comme agent DNF au triage de Nothomb) et Marie-Rose Charneux se sont mariés le 25 septembre 1970.

Roger Wilverts et Liesel Winter se sont mariés le 23 juillet 1971. Il a été instituteur et a terminé sa carrière comme directeur d’école communale à Nothomb.

Jean-Claude De Bressing, de Metzert et Annie Serment se sont mariés le 5 juin 1971. Il a été délégué commercial et son épouse employée de banque.

Gérard Schmit et Lucie Tesch à Attert se sont unis le 21 août 1971. Gérard a fait carrière à Luxembourg au centre technique de la Good Year, Lucie couturière de formation, s’est occupé de l’éducation de leurs trois enfants. Ils ont 7 petits-enfants.