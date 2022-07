Six boîtes à lire près des écoles à Virton pour susciter l’envie de lire chez les plus jeunes

" Une boîte à livres est une bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement. L’idée est de faciliter l’accès à la culture ainsi qu’à la lecture. C’est aussi un projet solidaire favorisant le lien social, encourageant une économie de partage et du don et développant une démarche écocitoyenne ", explique Émilie Guillaume du Service culturel. Le déposant ou l’empruntant du livre donnera donc une seconde vie à celui tout en respectant l’environnement. En outre, placer la lecture au centre de la vie des enfants est essentiel à leur développement. En plus de leur apprentissage des mots et des sons, lire un livre est synonyme de partage avec les plus petits.

Un projet collectif

Pour permettre à ces boîtes de voir le jour et de vivre au gré des échanges, les bibliothèques communales (la Biblio’Nef et la Poémothèque d’Ethe) ont assuré le fond de départ." La boîte à livres est accueillie comme un levier qui pourra désamorcer des préjugés et amènera de nouveaux lecteurs à passer les portes de l’institution ".

Les élèves des écoles ont pris le relais et décoré les boîtes avec les lectures qu’ils ont appréciées afin de s’approprier ces nouveaux outils. Leur souhait est désormais de communiquer leur amour de la lecture aux habitants de leurs quartiers. Et qui sait, donner des idées pour créer de nouvelles boîtes dans la commune?