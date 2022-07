Marianne Javaux, institutrice à Remagne, soutenue par une pétition

Figure de l’école communale, elle est bien évidemment très appréciée par les enfants et les parents qui ne comprennent pas cette décision. Via une pétition, ces derniers veulent changer cette décision qui leur semble plus que discutable. "Plusieurs parents ont décidé de ne pas rester les bras croisés face à cette situation soulignent les organisateurs de cette pétition. Nous le faisons pour Mme Marianne bien sûr mais aussi avant tout pour le maintien de notre petite école de village. Les membres des équipes enseignantes ne sont pas des pions à caser!".

La pétition est ouverte à tous

Selon ces parents, l’annonce de ce départ imposé pourrait avoir des conséquences sur le maintien de l’école dans les prochains mois.

Sans Madame Javaux, certains parents auraient décidé de retirer leurs enfants de l’école dès la rentrée de septembre ce qui pourrait mettre à mal l’organisation de l’année scolaire prochaine. Les lanceurs de la pétition invitent le plus de monde possible à signer ce document. "En tant que citoyens, nous sommes tous concernés par des décisions, discutables ou non, prises par nos dirigeants. Nous invitons donc à signer et partager massivement cette pétition" terminent les plaignants. À ce jour, la pétition compte déjà plus de 3000 signatures.

Plus d’infos sur celle-ci via le site: https ://www.mesopinions.com/petition/enfants/mutation-institutrice-maternelle-madame-javaux-poste/182106