Les plus beaux villages de Wallonie, en images, dans le cadre d’une exposition itinérante

C’est ainsi 24 photographes ont sillonné les trois villages, à différents moments de l’année pour remettre finalement, comme le stipulait le règlement, une série de 20 clichés avec un minimum de six photos pour chacun des trois villages. Un jury composé de photographes professionnels et des membres de l’association s’est réuni à la mi juin et a décerné le 1erprix à Miguel Diaz-Fernandez (GdL), le 2eprix à Matthew Labuda (GdL) et le 3eprix à Audrey Depienne (Ethe)

En parallèle le public était invité, via Facebook, à choisir sa photo préférée. C’est la photo "Oh la Vache!" de Steve Germain.

21 clichés dans le village

La qualité du travail réalisé tant par les lauréats que les autres candidats a incité l’ASBL des plus beaux villages de Wallonie a monté une exposition avec une sélection une sélection de 21 clichés inspirants issus de ce concours photos. Cette exposition itinérante, inaugurée hier à Chassepierre prendra place en extérieur au cœur de nos 3 villages lorrains durant cet été, à savoir: Chassepierre: du 6 juillet au 25 juillet, Nobressart: du 29 juillet au 16 août et Torgny: du 19 août au 5 septembre. Exposition itinérante à double titre puisque non seulement elle changera de village mais aussi parce que pour voir l’ensemble des photographies le visiteur devra déambuler dans les rues du village pour retrouver les îlots d’exposition. Ainsi à Chassepierre on peut commencer derrière le vieux presbytère, passer au trou des fées, descendre la rue jusqu’au pont de Davihat, suivre le chemin de la passerelle qui enjambe la Semois des photos sont à l’entrée de la plaine du Breux, puis remonter jusqu’au marché fermier.

Deux vues en une

Le choix et l’agencement des photos proposent au visiteur une évasion dans le temps et les lieux empreinte de poésie, parfois d’espièglerie ou de magie, magie qui permet parfois, selon où l’on se trouve, de voir une façade de Torgny avec la passerelle et l’église de Chassepierre en arrière-plan ou une vache de Nobressart dans un pâturage au pied du clocher.