Le hall sportif de Lierneux souffle ses 30 bougies

«Visionnaire»

Un anniversaire, c’est toujours l’occasion de se projeter dans le passé, de dresser un bilan. Chose faite lors de la partie académique. Le bourgmestre des lieux, André Samray, le souligne: "Les halls sportifs n’étaient pas légion en 1992. Le bourgmestre de l’époque, le Docteur Gaiotti a été visionnaire lorsque, avec son collège, ils ont décidé d’introduire un dossier de construction d’un complexe sportif. Coût final du projet: 52 millions de francs, 1300000 € de nos jours". Et d’évoquer les critiques de l’époque face à un tel investissement. Des critiques qui se sont estompées, le hall, lui, prenant sa vitesse de croisière. Des clubs sont nés, d’autres ne sont plus, les activités diverses se sont développées, dont des collaborations avec l’Institut psychiatrique, Un centre de vaccination Covid y a même été installé. Une polyvalence qui a de quoi réjouir le mayeur qui, parallèlement, a tenu à mettre en avant toutes celles et ceux qui ont et qui font, au quotidien, "tourner" la machine.

Du padel et du kin ball?

Si un regard dans le rétro est indispensable lors d’un tel événement, les perspectives se doivent, également, d’être abordées. D’importants travaux ont été réalisés il y a moins de deux ans. D’autres sont dans les cartons comme l’installation d’un ascenseur. Sur le plan des activités, le bourgmestre se veut confiant: "Je suis convaincu que d’autres activités verront le jour. Je pense au padel ou encore au kin ball, ce sport collectif et de coopération." Les idées ne manquent donc pas.